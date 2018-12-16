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NASA оприлюднило нові фото поверхні Марса

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Запуск місії успішно здійснили 5 травня 2018 року - фото 1
Запуск місії успішно здійснили 5 травня 2018 року / nasa.gov

NASA зробило знімки нового зонда InSight, який нещодавно приземлився на поверхню червоної планети.

Про це йдеться на сайті космічного агентства.

І ще: Зонд InSight передав звуки вітру на Марсі

Крім самого дослідницького апарату, який виглядає як пляма зеленого кольору, в кадр потрапили частини посадкового механізму. InSight – це проривна місія, спроектована для вивчення нутрощів планети, марсіанської кори та "марсотрусів". Все це потрібно вивчати, якщо ми хочемо зрозуміти, як сформувалися скелясті планети, на кшталт Марса та Землі.

Запуск місії успішно здійснили 5 травня 2018, приземлення ж на поверхню Марса відбулася у понеділок, 26 листопада.

NASA оприлюднило нові фото поверхні Марса - фото 295355

NASA оприлюднило нові фото поверхні Марса - фото 295356

NASA оприлюднило нові фото поверхні Марса - фото 295357

Геофізичний зонд InSight зумів не лише висадитись на Марсі, а й розкрити сонячні панелі, щоб запустити всі необхідні системи на старті і почати дослідження. Про це розповіли вчені космічного агентства NASA, додавши перше селфі зонду.

Читайте також: Зонд NASA занурився в атмосферу Сонця

Джерело: nasa.gov
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