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NASA оприлюднило нові фото поверхні Марса
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NASA зробило знімки нового зонда InSight, який нещодавно приземлився на поверхню червоної планети.
Про це йдеться на сайті космічного агентства.
І ще: Зонд InSight передав звуки вітру на Марсі
Крім самого дослідницького апарату, який виглядає як пляма зеленого кольору, в кадр потрапили частини посадкового механізму. InSight – це проривна місія, спроектована для вивчення нутрощів планети, марсіанської кори та "марсотрусів". Все це потрібно вивчати, якщо ми хочемо зрозуміти, як сформувалися скелясті планети, на кшталт Марса та Землі.
Запуск місії успішно здійснили 5 травня 2018, приземлення ж на поверхню Марса відбулася у понеділок, 26 листопада.
Геофізичний зонд InSight зумів не лише висадитись на Марсі, а й розкрити сонячні панелі, щоб запустити всі необхідні системи на старті і почати дослідження. Про це розповіли вчені космічного агентства NASA, додавши перше селфі зонду.
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