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Людство вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік
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У понеділок, 29 липня, людство вичерпало відновлювані природні ресурси на 2019 рік. Про це йдеться у звіті міжнародної організації Global Footprint Network.
Відзначається, що ціною такого екологічного марнотратства є зникнення лісів, ерозія ґрунту, втрата біологічного різноманіття і збільшення вмісту діоксиду вуглецю в атмосфері, що веде до кліматичних змін.
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Людство використовує природу в 1,75 раза швидше, ніж екосистема нашої планети може відновитися. Це як ми користуємося ресурсами 1,75 Землі, – сказано в повідомленні.
Опублікований у звіті показник розраховується з 1986 року. Перетин кордону відновлення планетарних ресурсів щорічно настає все раніше. У 1993 році цю межу перетнули 21 жовтня. У 2003 це сталося 22 вересня. У 2017 році – 2 серпня.
У нас тільки одна Земля – це визначальний контекст нашого існування. Ми не можемо користуватися 1,75 (своєї планети) без руйнівних наслідків, – зазначив засновник Global Footprint Network Матіс Вакернагель.
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