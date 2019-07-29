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Людство вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік

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Відновлювальні природні ресурси Землі вичерпано на 2019 рік - фото 1
Відновлювальні природні ресурси Землі вичерпано на 2019 рік / nbcnews

У понеділок, 29 липня, людство вичерпало відновлювані природні ресурси на 2019 рік. Про це йдеться у звіті міжнародної організації Global Footprint Network.

Відзначається, що ціною такого екологічного марнотратства є зникнення лісів, ерозія ґрунту, втрата біологічного різноманіття і збільшення вмісту діоксиду вуглецю в атмосфері, що веде до кліматичних змін.

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Людство використовує природу в 1,75 раза швидше, ніж екосистема нашої планети може відновитися. Це як ми користуємося ресурсами 1,75 Землі, – сказано в повідомленні.

Людство вичерпало запас ресурсів Землі на 2019 рік - фото 344208

Опублікований у звіті показник розраховується з 1986 року. Перетин кордону відновлення планетарних ресурсів щорічно настає все раніше. У 1993 році цю межу перетнули 21 жовтня. У 2003 це сталося 22 вересня. У 2017 році – 2 серпня.

У нас тільки одна Земля – ​​це визначальний контекст нашого існування. Ми не можемо користуватися 1,75 (своєї планети) без руйнівних наслідків, – зазначив засновник Global Footprint Network Матіс Вакернагель.

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Джерело: footprintnetwork
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