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У NASA пояснили, чому почастішали землетруси

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Чому почастішали землетруси - фото 1
Чому почастішали землетруси / washingtonpost

Через віддалення Місяця від Землі сповільнюється обертання нашої планети, що призводить до сильніших і частіших землетрусів. Про це заявив Метью Фанк з Лабораторії реактивного руху NASA.

За словами фахівців, зараз Місяць віддаляється від Землі на чотири сантиметри щорічно. Як наслідок, уповільнення швидкості обертання Землі може привести до сильніших землетрусів.

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"Гравітація Місяця створює приливні хвилі на Землі. Ці хвилі намагаються обертатися з тією ж швидкістю, що і решта планети. У міру того як вона рухається попереду Місяця, супутник намагається відтягнути нас назад. Це і сповільнює обертання Землі", – пояснив учений.

У NASA пояснили, чому почастішали землетруси - фото 344254

Вчені з Університету Колорадо в Боулдері і Ребека Бендик з Університету Монтани в Мізулі вивчили історію землетрусів магнітудою 7 і більше балів, що відбулися з 1900 року. В результаті вони виявили, що з початку XX століття було близько п'яти періодів, під час яких планета переживала від 25 до 30 сильних землетрусів щорічно. Як з'ясувалося, саме в ці періоди швидкість обертання Землі знижувалася.

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Джерело: express
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