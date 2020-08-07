Українці не поспішають іти у відпустку цього літа: статистика

Соціологічна група Рейтинг провела опитування, аби визначити, який відсоток українців готовий піти у відпустку влітку 2020 року. Спойлер: понад половина наших земляків, на жаль, залишаться працювати.

Залишився фінальний місяць літа, а це означає, що у вас є можливість вскочити в останній вагон під назвою "омріяна відпустка". Втім, соціологічне опитування свідчить про те, що наші земляки цьогоріч мають зовсім інші плани.

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Статистика свідчить про те, що 66% українців не підуть цього літа у відпустку та не планують її брати узагалі. Цікаво, що 16% опитаних уже були цьогоріч у відпустці, а ще 18% – планують до кінця літа її використати.

66% українців узагалі не планують брати відпустку

Де проведуть українці відпустку?

Це питання особливо цікаве, адже коронавірус вніс свої корективи у можливості подорожувати за кордон. Так, 43% респондентів відповіли, що проведуть відпустку вдома. Така ж кількість опитаних поїде в інші регіони України. І лише 9% виїжджали або ж планують поїхати закордон.

Нагадаємо, що Чорногорія знову відкрила кордони для мандрівників з України без жодних обмежень. Відтак, наша країна потрапила до оновленого "зеленого списку". Раніше ж для того, щоб потрапити у Чорногорію, українцям потрібно було мати негативний результат ПЛР-тесту.

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