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Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень

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Чорногорія готова впускати українців - фото 1
Чорногорія готова впускати українців

Чорногорія відкрила кордони для мандрівників з України без додаткових обмежень. Детальніше читайте далі.

Національна координаційна рада з інфекційних захворювань внесла оновлення "зеленого списку" країн, мешканці яких можуть вільно в'їжджати на територію Чорногорії вже з 7 серпня. Додаткові обмеження було знято для України, Канади, Білорусі, Азербайджану, Зімбабве та Росії.

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Нагадаємо, що з 22 липня Чорногорія закрила кордони для українців через те, що наша країна була у "жовтій" зоні. Туристи могли потрапити до Чорногорії лише літаком. А нове рішення дозволяє мандрувати і на авто без потреби у негативному результаті ПЛР-тесту.

Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень - фото 419695

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Джерело: УП
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