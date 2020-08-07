Поділ України на 4 карантинні зони: Тернопіль тепер зелений, а Харків – червоний

Починаючи з серпня в Україні діють нові правила дотримування адаптивного карантину. Згідно зі змінами, райони та міста діляться на 4 карантинні зони. Відтак обмеження встановлюються в кожному регіоні окремо відповідно до епідеміологічної ситуації. Дізнайтесь, у якій зоні ваш регіон!

Адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 серпня. Щоправда, цього разу він має нові правила. Згідно з ними, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зону за рівнем поширення коронавірусу. Цей розподіл почав діяти з 3 серпня.

Тут більше про нові правила карантину з 1 серпня

У "червону" зону з 7 серпня потрапили Харків, Костопільський район Рівненької області, а також там залишився Кіцманський район Чернівецької області. Натомість Тернопіль потрапив до "зеленої" зони, а Луцьк – "помаранчевої".

зону з 7 серпня потрапили Харків, Костопільський район Рівненької області, а також там залишився Кіцманський район Чернівецької області. Натомість Тернопіль потрапив до "зеленої" зони, а Луцьк – "помаранчевої". До "помаранчевої" зони в Україні внесли: Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Рівненський район, Луцький і Любашівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області.

зони в Україні внесли: Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Рівненський район, Луцький і Любашівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області. У "жовтій" зоні тепер Прилуки та Ніжин (Чернігівська область). А от Хмельницький, Вінницю та Новоград-Волинський з цього списку виключили.

зоні тепер Прилуки та Ніжин (Чернігівська область). А от Хмельницький, Вінницю та Новоград-Волинський з цього списку виключили. У "зеленій" зоні решта територія України, включно з містом Київ.

Інтерактивна карта України із поділом на карантинні зони тут.

Карта поділу України на карантинні зони

Поділ України на зони будуть оновлювати кожної п'ятниці.

У зонах будуть діяти такі обмеження:

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