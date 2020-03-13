Укрзалізниця скасувала потяги до Словаччини: перелік напрямків

У зв'язку із оголошенням надзвичайного стану у Словацькій Республіці Укрзалізниця вирішила скасувати залізничне сполучення з цією країною. Розповідаємо, які поїзди більше не їздитимуть, а також про те, як повернути придбані квитки.

Аби уникнути поширення коронавірусу Словаччина на днях ввела надзвичайний стан. Це рішення змусило внести корективи, пов'язані із залізничним сполученням. Розповідаємо, які потяги Укрзалізниці не їздитимуть до цієї країни.

Бережіть себе: Відео з літака Мілан – Київ не є приводом для паніки: фактчекінг слів Антона Гури

Які поїзди до Словаччини скасувала Укрзалізниця:

№ 960/961 Кошице – Мукачево;

№ 962/963 Кошице – Мукачево;

№ 8860/8863 Чієрна над Тисою – Чоп;

№ 8862/8861 Кошице – Чоп;

безпересадковий вагон Укрзалізниці № 26/382 Київ – Кошице".

Повернути гроші за квитки можна у касах Укрзалізниці

Також в Укрзалізниці зазначили, що наразі продаж квитків вимушено призупинений. Аби повернути попередньо придбані квитки потрібно буде звернутися до квиткових кас Укрзалізниці.

Крім того, в установі зазначили, що міжнародні поїзди та поїзди внутрішнього сполучення продовжують курсувати за графіком. При перетині кордону з Україною усім пасажирам проводять температурний скрінінг.

Читайте також: Матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені через коронавірус