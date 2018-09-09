Україна – Словаччина: відео голів матчу Ліги націй

9 вересня, на Арені-Львів збірна України прийняла команду Словаччини в рамках Ліги націй. До вашої уваги відео голів та найгостріших моментів гри.

Після виїзного успіху в Чехії команда Андрія Шевченка спробувала продовжити свою переможну ходу. Незважаючи на силу опонента, від збірної України в фартовому для неї Львові чекали тільки позитивного результату.

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Склади команд:

Словаччина: Дубравка – Губочан, Шкртел, Шкрініяр, Мазан – Куцка, Грошовскій, Хамшик – Руснак, Німець, Мак.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет УЄФА покарав ФФУ одним матчем без глядачів ще 19 листопада 2015 року за кельтський хрест на банері в останньому домашньому матчі кваліфікації до Євро 2016 в Києві з Іспанією. Тож, матч відбувся у Львові за порожніх трибун.

Перший тайм не закінчився голом для жодної з команд, а от наприкінці другого тайму перший гол вдалося забити збірній Україні. На 80-ій хвилині з пенальті забив Андрій Ярмоленко.

Україна – Словаччина, гол Андрія Ярмоленка на 80-ій хвилині, дивіться відео:

У результаті матч Україна – Словаччина закінчився з рахунком 1:0 на користь збірної України.

Нагадаємо, збірна України обіграла Чехію на виїзді з рахунком 2:1. Дивіться відео голів матчу Ліги націй Чехія – Україна.

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