Чехія – Україна: відео голів матчу Ліги націй

Матч Ліги націй між збірними Чехії та України відбувся сьогодні, 6 вересня, на стадіоні імені Мирослава Валенти. До вашої уваги відео голів та найгостріших моментів гри.

Ліги націй – абсолютно новий турнір для збірних. Це буде один із шляхів кваліфікації на Євро 2020, яким командна Андрія Шевченка спробує пройти. Наставник збірної України зазначив, що перед собою бачить чітке завдання, тому докладе максимум зусиль для досягнення мети.

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Склади команд:

Чехія: Вацлік, Селассіє, Брабец, Калаш, Новак, Змргал, Янкто, Шик, Соучек, Колар, Крменчік.

А таким був стартовий склад збірної України:

Поєдинок розпочався з 15-хвилинної затримки через технічні проблеми на стадіоні. І вже на перших хвилинах гол забила збірна Чехії. На 4-ій хвилині м'яч у ворота нашої збірної забив Патрік Шик.

Чехія – Україна, гол Патріка Шика на 4-ій хвилині, дивіться відео:

Наприкінці першого тайму збірній України вдалося зрівняти рахунок. На 45-ій хвилині гол забив Євген Коноплянка.

Чехія – Україна, гол Євгена Коноплянки на 45-ій хвилині, дивіться відео:

Другий тайм довго тримав у напрузі фанатів обох збірних, але Олександрові Зінченку таки вдалося поставити масну крапку. На 92-ій хвилині він забив другий гол на користь зрібної України.

Чехія – Україна, гол Олександра Зінченка на 92-ій хвилині, дивіться відео:

Матч закінчився з рахунком 1:2 на користь нашої збірної.

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