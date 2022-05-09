"Україна. Розп'яття": у Києві відкрили виставку артефактів російсько-української війни

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні, що у Києві, відкрили виставку, присвячену російсько-українській війні. Відвідувачі зможуть побачити артефакти російської військової агресії в Україні. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

У Музеї Другої світової війни у Києві презентували колекцію унікальних об'єктів, що стали матеріальними свідченнями військових злочинів росіян в Україні. Виставка називається "Україна: Розп'яття".

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Вхід на виставку діятиме з 10 травня за попереднім записом, щоб уникнути черг та скупчення.

"Складно назвати цю виставку символічною, це реальність в якій ми живемо. Змішані почуття – солідні трофеї – це символи перемог наших збройних сил над ворожими, але жахи війни, яка досі триває, занурюють у заціпеніння. Пам'ятаємо, що ворог не спить і сьогодні безпека на всій території України є відносною", – зазначив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.

Відвідувачі зможуть побачити артефакти російської агресії в Україні: трофеї ЗСУ, облаштування укриттів, "жахливі та потужні кадри нашої війни за самовизначення та існування".

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