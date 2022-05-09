"Коротко про парад на Росії": Остапчук висміяв гасло окупантів – відео

Популярний український ведучий Володимир Остапчук не міг пройти повз кривавий парад у РФ до 9 травня, тож креативно обіграв ключове гасло росіян.

Український шоумен Володимир Остапчук в рамках нового шоу "ДжонсоНьюз" потролив російських загарбників, які відзначають кривавий "День перемоги" у Москві. На своєму профілі в інстаграмі він опублікував кадр з сатиричного шоу, у якому доповнив гасло росіян.

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"Росія, вперед...ногами!" – весело вигукнув Остапчук, додавши "коротко про парад на росії". За короткий час ролик зібрав майже 50 тисяч переглядів та сотню коментарів.

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