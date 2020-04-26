Стало відомо, коли Італія планує відновити роботу головних визначних пам'яток

В Італії буде відновлено роботу музеїв і головних визначних пам'яток країни, які були закриті через спалах коронавірусу COVID-19 уже з травня. Про це заявив міністр культури і туризму Італії Даріо Франческіні.

Так, за словами Даріо Франческіні, у травні будуть відкриті ті музеї і археологічні пам'ятки Італії, які зможуть відповідати вимогам безпеки. Серед тих пам'яток, які, найімовірніше, отримають можливість відновити роботу є Колізей і Помпеї. З найбільшими труднощами в питанні відкриття зіткнуться театри, кінозали та інші установи культури з обмеженим простором.

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Проте, за словами міністра культури і туризму Італії, уряд країни готовий підтримувати внутрішній туризм і сім'ї з низькими доходами. Їм, як повідомив Франческіні, будуть надаватися субсидії (до 500 євро на сім'ю) на літній відпочинок всередині країни.

При цьому говорити про в'їзд в Італію туристів з інших країн поки рано, заявив він. "Відкриття кордонів буде залежати від епідеміологічної ситуації та політики кожної окремої держави. Міжнародного туризму в цьому році не буде", – вважає міністр.

Всі італійські музеї, архітектурні пам'ятки, виставки, заклади культури і дозвілля були закриті з 8 березня через поширення коронавірусу COVID-19.

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