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Оголошений найкращий футболіст і воротар світу 2019 за версією FIFA
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23 вересня в опері Ла Скала в Мілані відбулась церемонія вручення нагород найкращим футболістам світу за версією ФІФА під назвою The Best FIFA Football Awards 2019. Дізнайтесь, хто переміг за підсумками сезону!
На церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 2019 були визначені переможці у 8 номінаціях: найкращий гравець, воротар, тренер (по три номінації у чоловіків і жінок), нагорода за найкращий гол FIFA Puskás Award та нагорода FIFA Fan Award найкращим вболівальникам світу. Крім того, були оголошені символічні збірні світу з 11 футболістів і футболісток за підсумками сезону.
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Даніель Жорі з Угорщини забрав першу нагороду вечора. Удар через себе в матчі чемпіонату Угорщини приніс йому перемогу в номінації найкращий гол FIFA Puskás Award.
Юрген Клопп, наставник Ліверпуля, очікувано став найкращим тренером року.
У номінантах на нагороду найкращим вболівальникам світу були фанати збірної Нідерландів на жіночому ЧС 2019, Сільвія Грекко і її незрячий син (Палмейрас), а також Хусто Санчес, фанат команди свого покійного сина (Рампла Хуніорс). Андреа Пірло повідомив, що переможцем стала Сільвія Грекко і її син Ніколас:
Сільвія Грекко ходить на матчі бразильського Палмейрас зі своїм незрячим сином і розповідає йому, що відбувається на стадіоні, як грають команди.
Найкращим голкіпером року у жінок стала голландка Сарі ван Венендал, а нагороду за чесну гру отримав наставник англійського Лідса Марсело Б'єлса.
У головній номінації за звання найкращого футболіста року змагались Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, а також голландський захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк. За результатами голосування, несподівану перемогу вкотре завоював Мессі. Нагадаємо, минулоріч була перервана 10-річна серія, коли нагороди вигравали тільки Кріштіану і Лео Мессі (по 5 разів кожен). Тоді престижний титул ФІФА здобув хорват Лука Модріч.
Найкращим воротарем сезону став Алісон Бекер (Ліверпуль). У перегонах за нагороду він здолав Марка-Андре тер Штегена з Барселони і Едерсона з Манчестер Сіті.
Символічна чоловіча збірна сезону виглядає так:
Алісон (воротар), де Лігт, Серхіо Рамос, ван Дейк, Марсело (захисники), Модріч, Френкі де Йонг, Азар (півзахисники), Роналду, Мессі, Мбаппе (нападники).
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