Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Шахтар – Динамо Загреб: "гірники" опублікували емоційне відео

  • 8
Шахтар – Динамо Загреб - фото 1
Шахтар – Динамо Загреб / football

"Гірники" розмістили на YouTube-каналі емоційний анонс майбутнього поєдинку. Дивитися усім!

Стало відомо, що перед тим, як пройдуть вирішальні матчі донецького футбольного клубу "Шахтар" з "Динамо" (Загреб) в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, гірники розмістили на YouTube-каналі дуже емоційний анонс майбутнього поєдинку.

І ще: Коноплянка vs Ярмоленко: який зріст мають 35 найвідоміших українських футболістів

Саме спарені матчі з хорватським клубом швидше за все і визначать подальшу долю української команди в головному кубковому турнірі Старого Світу. Враховуючи, що і донецький "Шахтар", а також їх суперники мають однакову кількість очок, однак підопічні португальського менеджера Луїша Каштру трохи поступаються хорватам за різницею забитих і пропущених м'ячів, навіть в одному поєдинку будуть боротися за 6 очок.

Також слід зазначити, що матч відбудеться у вівторок, 22 жовтня, в Харкові на ОСК "Металіст" і розпочнеться він о 19:55.

Читайте також: Дівчина Зінченка Влада Седан спантеличила фанатів відвертою позою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі пісні останнього десятиліття: рейтинг ТОП 200 хітів
  • 08 жовтня, 14:30
  • 770
Як змінилися актори серіалу Загублені за 15 років
  • 09 жовтня, 16:21
  • 1656
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1817888
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна