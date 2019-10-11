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Шахтар – Динамо Загреб: "гірники" опублікували емоційне відео
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"Гірники" розмістили на YouTube-каналі емоційний анонс майбутнього поєдинку. Дивитися усім!
Стало відомо, що перед тим, як пройдуть вирішальні матчі донецького футбольного клубу "Шахтар" з "Динамо" (Загреб) в груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА, гірники розмістили на YouTube-каналі дуже емоційний анонс майбутнього поєдинку.
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Саме спарені матчі з хорватським клубом швидше за все і визначать подальшу долю української команди в головному кубковому турнірі Старого Світу. Враховуючи, що і донецький "Шахтар", а також їх суперники мають однакову кількість очок, однак підопічні португальського менеджера Луїша Каштру трохи поступаються хорватам за різницею забитих і пропущених м'ячів, навіть в одному поєдинку будуть боротися за 6 очок.
Також слід зазначити, що матч відбудеться у вівторок, 22 жовтня, в Харкові на ОСК "Металіст" і розпочнеться він о 19:55.
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