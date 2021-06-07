УКРАЇНА ▶ КІПР: відео голів, рахунок та огляд товариського матчу збірних

У матчі 7 червня збірні України та Кіпру зійшлися у товариському матчі у Харкові. Дивіться відео голів та огляд запеклого матчу, а також дізнайтесь, хто ж переміг.

7 червня збірні України та Кіпру зійшлися у товариському матчі. Відбувся він на стадіоні "Металіст", що у Харкові. Це контрольний матч, проведений у рамках підготовки до Євро-2020. Дивіться відео голів поєдинку на Радіо MAXIMUM!

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Після Кіпру футболістам України потрібно буде зіграти з Нідерландами. Тож необхідно викластися на всі 100 відсотків, а також запастися позитивним зарядом для нових поєдинків. Цікаво, що матч показує телеканал "Футбол 1". Трансляція почалася о 19:00. Натомість на телеканалі "Україна" покажуть його повтор, але вже о 23:00.

Перший тайм закінчився для збірної України двома голами, а от для кіпріотів – вилученням з поля. Так, збірна суперника залишилася у меншості через порушення Андреаса Панайоту. Його вилучили з поля на 36-ій хвилині гри. Також суддя призначив пенальті на користь нашої збірної. І успішно загнати м'яч у ворота вдалося Андрієві Ярмоленку на 37-ій хвилині гри.

Андрій Ярмоленко, дивіться відео гола на 37-ій хвилині:

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Але на цьому гольові моменти для України не завершилися. На другій доданій хвилині ще один гол з пенальті забив Олександр Зінченко. Тож рахунок наприкінці першого тайму – 2: 0 на користь збірної України!

Олександр Зінченко, дивіться відео гола на 47-ій хвилині:

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На цьому голи на користь збірної України не закінчуються. Уже на 59-ій хвилині іменинник Марлос віддав результативний пас. Завдяки йому Романові Яремчуку вдалося забити ще один м'яч у ворота суперників.

Роман Яремчук, дивіться відео гола на 59-ій хвилині:

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Уже через кілька хвилин ще один гол у цьому матчі забив Андрій Ярмоленко. Зробив він це на 65-ій хвилині поєдинку Україна – Кіпр.

Андрій Ярмоленко, дивіться відео гола на 65-ій хвилині:

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Дивися огляд товариського матчу Україна – Кіпр

Товариський матч Україна – Кіпр закінчився з рахунком 4: 0 на користь нашої збірної. Пишаємося нашими хлопцями. Слава Україні!

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