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УКРАЇНА – ІТАЛІЯ онлайн трансляція: дивитись півфінал ЧС з футболу U-20

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Збірна України U-20 - фото 1
Збірна України U-20 / ffu

Юнацька збірна України U-20 бореться за вихід у фінал чемпіонату світу! На шляху підопічних Олександра Петракова – Італія. Дивіться онлайн трансляцію півфіналу ЧС та вболівайте за наших!

Збірна України сенсаційно пройшла у півфінал чемпіонату світу. Наші хлопці у груповому раунді перемогли США (2:1), Катар (1:0), зіграли внічию з Нігерією (1:1) та посіли перше місце у своєму квартеті. У 1/8 фіналу підопічні Олександра Петракова розгромили Панаму (4:1), а в 1/4 фіналу впоралися з Колумбією (1:0).

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11 червня Україна спробує вибороти путівку у фінал ЧС U-20. Відзначимо, що на минулому чемпіонаті світу збірна Італії завоювала "бронзові" медалі.

Онлайн трансляція матчу УКРАЇНА – ІТАЛІЯ: дивитись півфінал ЧС з футболу U-20

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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