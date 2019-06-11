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Паулу Фонсека покинув Шахтар та очолив новий клуб: деталі

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Паулу Фонсенка - фото 1
Паулу Фонсенка / gettyimages

Португалець Паулу Фонсека офіційно пішов із донецького Шахтаря та, як і очікувалося, очолив італійську Рому. Згадуємо всі досягнення "гірників" із уже екс-тренером!

Паулу Фонсека став наставником Шахтаря у червні 2016 року. За три сезони разом із командою він зробив три золоті дублі: "гірники" виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України й стали володарями Суперкубка України. Всього під керівництвом Фонсеки донецький клуб провів 139 поєдинків, у яких здобув 103 перемоги.

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"Я пишаюся часом, проведеним в Шахтарі. Єдине, про що шкодую, це те, що так і не побачив Донбас Арену, не відчув неймовірну атмосферу домашніх трибун, про яку так багато чув. Серце Шахтаря – у Донецьку, і мені шкода, що я так і не зіграв там. Йдучи, я бажаю Шахтарю повернутися додому. Бажаю продовжувати перемагати й ставати тільки сильнішим. Я більше не тренер Шахтаря, але, як і раніше, великий його уболівальник. Кожну гру я буду підтримувати "оранжево-чорну" сім'ю і чекати нових перемог", – заявив Фонсека.

46-річний тренер уже підписав контракт з італійською Ромою на 2 роки з опцією продовження ще на один сезон.

Я приймаю новий виклик. Але Україна назавжди залишиться в моєму серці. Тут народився мій син, тут я провів три щасливі роки. Я не кажу "прощай", я кажу "до побачення", – наголосив Паулу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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