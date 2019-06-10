УКРАЇНА – ЛЮКСЕМБУРГ: дивитись відео голів та огляд матчу 10 червня 2019

У Львові відбувся матч кваліфікації на Євро 2020 між збірними Україна – Люксембург. Дивіться відео голів, а також огляд потужної гри!

Україна у четвертому матчі відбору на Євро 2020 зустрілася із Люксембургом. Дивіться, чи вдалося підопічним Андрія Шевченка перемогти суперників та чи підтвердила Арена Львів статус фартової для українців!

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Перший тайм почався зі швидкого голу українців! Вже на 6 хвилині Руслан Малиновський навісив на лінію воротарського, і Яремчук в боротьбі із захисником головою послав м'яч у сітку. 1:0!

Відео гола Романа Яремчука (Україна):

Перший тайм пройшов під повним пресингом "жовто-синіх". Та на 38 хвилині Люксембургу вдалося забити гол у ворота українців, однак, на щастя Андрія Шевченка і команди, цей гол не було зараховано через офсайд.

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