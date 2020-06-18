З'явився сайт з усіма правилами для мандрівників по ЄС

По всьому світу країни плавно послаблюють умови карантину. А це означає, що наша улюблена подорож від Кухні до Спальні має всі шанси збільшити свої горизонти. Якщо ви вже плануєте мандрівку, то цей сайт вам однозначно знадобиться!

Європейська комісія запустила крутий сайт Re-open EU, який у режимі реального часу повідомляє про актуальні заборони та рекомендації стосовно поїздок до країн ЄС.

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Як це працює?

Ви обираєте зі списку країну ЄС, в яку плануєте навідатися. Після цього з'являється віконечко з кількома пунктами, які стосуються загальної інформації, подорожей, сервісів, а також здоров'я та безпеки.

Для кожної з 27 країн зібрали посилання на офіційні сайти, телефони гарячих ліній, ресурси з правилами для мандрівників, інформацію про обмеження, туристичні і громадські місця. Тут можна дізнатися, чи потрібно обов'язково носити маски, проходити двотижневий карантин і здавати тести на COVID-19 в аеропорту.

Нагадаємо, що Єврокомісія рекомендувала відкрити внутрішні кордони з 15 червня, а зовнішні – з 1 липня 2020 року. Але рішення про відкриття кордонів країни ЄС приймають самостійно, тож можуть вноситися певні корективи.

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