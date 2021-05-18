Ученим за годину вдалося перетворити пластик на реактивне паливо

Цей спосіб ефективніший і менш енерговитратний

Науковці з університету штату Вашингтон змогли за годину перетворити поліетилен на ракетне паливо та вуглецеві мастильні матеріали. Розроблений метод дозволить спростити та здешевити перероблення пластику.

Як пише Phys.org, хіміки використовували каталізатор рутеній і розчинник. На цінні вуглеводні при температурі +220 ℃ перетворилося близько 90% використовуваного поліетилену.

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Новий спосіб перероблення ефективніший і менш енерговитратний у порівнянні зі стандартними. Учені вважають, що їх метод підійде і для інших видів пластмас. Вони сподіваються, що незабаром технологія буде застосовуватися на виробництві.

Раніше економісти й екологи підрахували, що за 55% світових пластикових відходів відповідальні 20 компаній – виробників первинних полімерів. Найбільший забруднювач – американська нафтова компанія ExxonMobil.

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