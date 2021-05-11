ТОП-3: Білл Гейтс назвав найбільші винаходи людства

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс вважає вакцину від коронавірусу найбільшим науковим досягненням в історії людства. Що поставив Гейтс на друге і третє місця?

Відповідаючи на питання про те, які три винаходи він вважає найважливішими в світі, Гейтс сказав: "Вакцини проти COVID-19 дали нам велику надію на те, що в цьому році ми подолаємо пандемію", пише газета handelsblatt.

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На другому місці Гейтс розташував винахід мікропроцесора. Засновник Microsoft відзначив, що є фанатом цього пристрою, оскільки саме мікропроцесор, за його словами, зробив можливим існування персонального комп'ютера і запустив хвилю інновацій, яка не вщухає протягом 50 років.

Замикає трійку найбільших винаходів, на думку Гейтса, "Зелена революція". Це комплекс змін в сільському господарстві країн, що розвивалися в середині минулого століття. Він призвів до істотного зростання врожайності. Завдяки дослідженням американського агронома і селекціонера Нормана Борлоуга вдалося врятувати від голодної смерті понад 1 млрд осіб.

Норман Борлоуг

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