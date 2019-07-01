Учені з'ясували, який продукт суттєво впливає на ріст м'язів

Шпинат підвищує масу і працездатність м'язів. До такого висновку прийшли вчені з Вільного університету Берліна.

З'ясувалося, що овоч має здатність зміцнювати м'язи і сприяє росту м'язової тканини. У ньому міститься екдистерон, який ще називають рослинним стероїдом.

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Дослідники провели експеримент, в якому були задіяні 46 осіб. Впродовж 10 тижнів вони приймали екстракт шпинату і плацебо. Ні учасники, ні вчені не знали, хто належить до якої групи. На початку і в кінці дослідження випробуваним виміряли м'язову масу, а також силу в жимі лежачи.

Шпинат підвищує продуктивність м'язів

В результаті з'ясувалося, що учасники експерименту, які приймали екдистерон, поліпшили свої показники в жимі лежачи, а також істотно наростили масу м'язової тканини. Вчені прийшли до висновку, що ця речовина діє на людей як класичний допінг. Тепер фахівці виступають за включення екдистерону в список заборонених для прийому речовин спортсменам.

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