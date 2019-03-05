Учені з'ясували, які товари негативно впливають на здоров'я чоловіків

Побутові засоби можуть негативно вплинути на чоловічу силу

Наукові фахівці провели низку досліджень, аби з'ясувати, як побутові товари впливають на здоров'я представників сильної половини людства. Зокрема, вони зазначили, що низка предметів побуту негативно впливають на фертильності чоловіків.

Хімічні речовини, які містяться в популярних побутових товарах та їжі, сприяють безпліддю у чоловіків. До такого несподіваного висновку дійшли британські вчені.

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Фахівці Ноттінгемського університету протестували вплив пластифікатора діоктилфталату (DEHP) і поліхлорованого біфенілу 153 на зразках сперми від донорів.

DEHP містилися в одязі, килимах, іграшках, дротах, а також підлоговому покритті, а біфеніл 153, який є забороненою речовиною, як і раніше виявляється в навколишньому середовищі та продуктах харчування.

Учені також виявили, що побутові засоби можуть зробити чоловіка безплідним

Виявилося, що хімікати негативно впливають на статеві клітини чоловіків. Речовини у високих концентраціях, які виявляються в чоловічому репродуктивному тракті, знижують рухливість сперматозоїдів і викликають порушення ДНК, що може призвести до безпліддя.

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