Краще за віагру: вчені успішно протестували новий засіб для потенції

Науковці провели успішне тестування нового препарату на чоловіках, який здатен замінити віагру. Гель створений на основі отрути павука.

Фахівці розробили гель BZ371, в який входить отрута бразильського блукаючого павука. Засіб пройшов клінічні випробування на людях і науковці підтвердили його ефективність.

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Гель з отрутою павука діє краще, ніж віагра

Гель допомагає "викликати" ерекцію, яка триває близько години. Засіб працює не залежно від сексуальної стимуляції. Клінічні випробування показали, що втирання гелю підвищує кровотік в статевому члені до 113%.

Також вчені стверджують, що гель здатний послабити лібідо у жінок.

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