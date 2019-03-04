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8 березня Голос країни

Краще за віагру: вчені успішно протестували новий засіб для потенції

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Новий засіб для потенції - фото 1
Новий засіб для потенції / widelechery

Науковці провели успішне тестування нового препарату на чоловіках, який здатен замінити віагру. Гель створений на основі отрути павука.

Фахівці розробили гель BZ371, в який входить отрута бразильського блукаючого павука. Засіб пройшов клінічні випробування на людях і науковці підтвердили його ефективність.

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Гель з отрутою павука діє краще, ніж віагра - фото 311467
Гель з отрутою павука діє краще, ніж віагра

Гель допомагає "викликати" ерекцію, яка триває близько години. Засіб працює не залежно від сексуальної стимуляції. Клінічні випробування показали, що втирання гелю підвищує кровотік в статевому члені до 113%.

Також вчені стверджують, що гель здатний послабити лібідо у жінок.

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Джерело: thesun
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