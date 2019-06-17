Учені з'ясували, як емоції одних людей впливають на інших

Нове дослідження показало, що коли людина хоче бути спокійною, вона залишається відносно незворушною стосовно сердитих людей. Але якщо вона хоче відчувати гнів, то перебуває під сильним впливом злих людей.

Дослідники також виявили, що люди, які хотіли відчувати гнів, стали емоційнішими, коли дізналися, що інші були так само засмучені, як і вони.

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Цей висновок вчені зробили за результатами серії лабораторних експериментів. Для того щоб дослідити те, як люди реагують на неприємні ситуації та ставляться до інших, дослідники розглянули гнів стосовно політично спірних подій у серії лабораторних досліджень з 107 учасниками. Команда також проаналізувала майже 19 мільйонів твітів на відповідь на поліцейську стрілянину Майкла Брауна в Фергюсона, штат Міссурі, у 2014 році.

Під час лабораторних досліджень вчені показували учасникам зображення, які могли викликати у них негативні емоції. Наприклад, людей, що спалюють американський прапор, і американських солдатів, котрі знущаються з ув'язнених у тюрмі Абу-Грейб в Іраку. Дослідники також розповіли учасникам, як інші люди ставилися до цих зображень.

Фахівці виявили, що учасники експерименту, які хотіли відчувати себе спокійно, були втричі більше схильні до впливу людей, що виражають спокійні емоції, ніж розлючені люди. Але учасники, які хотіли відчувати гнів, також були втричі більше схильні до впливу інших розлючених людей, ніж добровольці, які відчувають спокійні емоції. Вчені також виявили, що ці учасники стали емоційнішими, коли дізналися, що інші також відчували подібні емоції.

Результати цього дослідження, за словами вчених, свідчать про те, що найкращий спосіб регулювати емоції – почати з вибору свого оточення.

Якщо ви не хочете злитися сьогодні, один зі способів зробити це – уникати злих людей. Чи є у деяких вкорінена перевага до сильніших емоцій, ніж в інших? Це одне з моїх наступних питань, – каже Аміт Голденберг, провідний автор дослідження і співробітник Стенфордського університету.

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