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Літня депресія: чому виникає і які ознаки

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Чому виникає літня депресія - фото 1
Чому виникає літня депресія

Не лише восени чимало людей страждають від проявів депресії, відчуваючи постійну втому та безсилля. Влітку також у багатьох може виникати емоційне виснаження – про причини депресії у спекотну пору та її ознаки читайте далі.

Науковці зі США розповіли, що сезонні розлади трапляються не лише восени та взимку, а й навіть влітку. Як би цю пору року не обожнювали, але є вдосталь людей, які не у захваті від літа та відчувають перші прояви депресії.

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Чому виникає літня депресія?

Основною причиною розладів вважають зміну циркадних ритмів, які виникають через зміну ночі та дня. Варто розуміти, що до такої депресії мають схильність всього 10% людей у віці 18-30 років.

via GIPHY

Ознаки літньої депресії:

  • Проблеми зі сном
  • Порушення концентрації уваги
  • Зміна режиму харчування
  • Дратівливість
  • Погіршення працездатності
  • Загальне пригнічення

Експерти радять не ігнорувати літню депресію, адже посилення її ознак однозначно потребує допомоги фахівців.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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