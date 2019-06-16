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Літня депресія: чому виникає і які ознаки
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Не лише восени чимало людей страждають від проявів депресії, відчуваючи постійну втому та безсилля. Влітку також у багатьох може виникати емоційне виснаження – про причини депресії у спекотну пору та її ознаки читайте далі.
Науковці зі США розповіли, що сезонні розлади трапляються не лише восени та взимку, а й навіть влітку. Як би цю пору року не обожнювали, але є вдосталь людей, які не у захваті від літа та відчувають перші прояви депресії.
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Чому виникає літня депресія?
Основною причиною розладів вважають зміну циркадних ритмів, які виникають через зміну ночі та дня. Варто розуміти, що до такої депресії мають схильність всього 10% людей у віці 18-30 років.
Ознаки літньої депресії:
- Проблеми зі сном
- Порушення концентрації уваги
- Зміна режиму харчування
- Дратівливість
- Погіршення працездатності
- Загальне пригнічення
Експерти радять не ігнорувати літню депресію, адже посилення її ознак однозначно потребує допомоги фахівців.
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