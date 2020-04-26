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Учені з'ясували, що в незнайомому місці люди вчаться у кілька разів швидше

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Учені з'ясували, що в незнайомому місці люди вчаться у кілька разів швидше - фото 1

Щоб мозок швидше засвоїв інформацію, людині потрібно перебувати в незнайомому їй місці, а не вдома, в офісі або в будь-якій іншій звичній обстановці. До такого висновку прийшла міжнародна група вчених.

Як йдеться у дослідженні, у новому місці організм починає виробляти дофамін, який відповідає за систему заохочень. У людини покращується настрій і підвищується мотивація. Цей момент можна використовувати для продуктивного навчання, тому що інформація засвоюється швидше і запам'ятовується надовго.

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"Результати нашого дослідження ще раз нагадують нам про те, що людям необхідно вириватися з рутини і отримувати новий досвід", – пишуть вчені. Вони відзначають, що обрана для навчання локація не обов'язково повинна відрізнятися гарним видом і особливою атмосферою. Найголовніше, місце повинно бути незвичним для мозку.

via GIPHY

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Джерело: cell
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