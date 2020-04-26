Чи справді сміх покращує життя: відповідь учених

Існує доволі популярна думка про те, що сміх здатен продовжувати життя, тож не дивно, що науковці вирішили достукатись до правди. Як сміх впливає на самопочуття та здоров'я – читайте далі.

Нейробіологи з Великобританії провели незвичайне дослідження, щоб визначити, чи справді сміх впливає на тривалість і якість життя. Виявилось, що це справді важливий біологічний механізм захисту і не тільки! Все значно серйозніше, аніж ви могли б подумати.

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Фахівці наголосили, що люди найчастіше сміються не лише над жартами та фільмами, як самі вважають, а під час соціальної взаємодії. До того ж, сміх викликає частенько не сам жарт.

"Люди сміються під час демонстрації симпатії до співрозмовника. Це робиться під час розмови, а сміх забезпечує найбільше роботи з точки зору емоційної взаємодії без необхідності вербального підтвердження", – пояснила голова команди дослідників Софі Скотт.

Як сміх впливає на життя

Також сміх справді можна назвати "заразним" і дуже важливим фактором для якості та тривалості життя. Це підтвердив експеримент за участю сімейних пар, яких під'єднали до поліграфа. У процесі дослідження кожен отримував не найприємніші запитання, які повинні були викликати стрес. Виявилось, що ті пари, які мали чудове почуття гумору та жартували над собою та партнером, значно легше перенесли опитування. А все тому, що рівень стресу відчутно знижувався під час сміху.

Тож науковці навіть прирівняли ефект від сміху до вживання заспокійливих препаратів. Тому смійтесь на здоров'я!

Як сміх впливає на життя

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