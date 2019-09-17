Учені з'ясували, на скільки гонорари голлівудських акторів вищі, ніж у актрис

Дослідники з університетів Гаддерсфілду, Вісконсину і Ланкастера проаналізували дані гонорарів голлівудських акторів і дійшли до висновку, що чоловіки отримують в середньому значно більше, ніж їх колеги жінки.

З'ясувалося, що різниця в сумі гонорарів за аналогічні ролі і при одній і тій же кількості годин, проведених на знімальному майданчику, у акторів і актрис становить близько 20% (що приблизно дорівнює $ 1,1 мільйона).

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Також виявилося, що в Голлівуді жінкам платять на 56% менше, ніж чоловікам. Найбільша різниця простежується у акторського складу бойовиків – близько $ 1,8 мільйона. При цьому розрив у сумі заробітку майже не змінюється з плином часу.

Під час дослідження Софія Ізкіердо Санчес з Університету Гаддерсфілда, Джон С. Хейвуд з Університету Вісконсіна і Марія Наварро Паніагуа з Університету Ланкастера проаналізували гонорари 246 акторів і актрис, котрі знялися у 1343 фільмах в період з 1980 по 2015 роки.

Дані вчені брали з різних джерел, в тому числі на сайтах IMDb і Box Office Mojo, де відслідковуються касові збори. У розрахунках враховувалися такі фактори, як попередні фінансово успішні проєкти акторів, наявність нагород та популярність в соціальних мережах.

Працю вчених представили ​​на щорічному конгресі Європейської економічної асоціації в Манчестері.

Ми вважали, що виявимо розрив, оскільки багато актрис піднімають це питання, – сказала Ізкіердо Санчес. – Але ми були здивовані, наскільки він великий, особливо, коли мова йде про акторів вищого рівня, таких як Меріл Стріп.

Голлівудські актриси неодноразово піднімали питання "економічного сексизму" в кіноіндустрії. Так, наприклад, Патриція Аркетт закликала до рівності в оплаті праці у 2015 році в своїй промові на церемонії вручення Оскар. За однакові гонорари також виступали зірки кіно такої величини, як Меріл Стріп, Шарліз Терон, Дженніфер Лоуренс і Наталі Портман.

Чимало галасу в мережі наробила стаття в Vanity Fair, в якій Емі Адамс розповіла про велику різницю в гонорарах за фільм "Афера по-американськи". За словами актриси, вона отримала за свою роль $ 1,25 мільйона і 7% від зборів, натомість її колеги Крістіан Бейл і Бредлі Купер – по $ 2,5 мільйона і 9% від зборів.

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