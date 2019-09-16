Доньку Джона Траволти називали повною: вона виросла і втерла усім носа

Якщо в дитинства Елла Блю – дочка Джона Траволти – була не дуже відомою через те, що батьки всіляко опікали її і намагалися вберегти від сторонніх очей, то сьогодні все змінилося.

Сьогодні Елла Блю відома, як красива і талановита актриса, якій пророкують чудове майбутнє в акторському середовищі.

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Келлі Престон і Джон Траволта зробили, мабуть, неможливе: мало того, що вони зберегли свою дитину від сторонніх очей до 1 року, після цього дівчинку бачили лише в одній короткометражній картини разом з мамою. І якщо на початку 2011 Елла ще мала нормальну статуру, то вже ближче до кінця 2012 року вона страждала від зайвої ваги. Це стало для неї справжнім випробуванням і проблемою.

Зараз Елла має шикарну фігуру, яку вона змогла зробити завдяки багатогодинному проведенню часу в спортивному залі і правильному харчуванню. На рахунку у юної дочки Траволти вже дві роботи. В обох картинах вона знялася зі своїм батьком.

23 травня 2019 року на екрани вийшов новий фільм Отруйна троянда, в трейлері якого 19-річна Елла бере активну участь разом з батьком. За словами Джона, він дуже радий за доньку і цей фільм став для нього особливим саме з тієї причини, що вони разом брали участь в зйомках.

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