На тебе полюють: Бред Пітт знявся для GQ і дав круте інтерв'ю

Актор Бред Пітт, зірка "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно і "До зірок" Джеймса Грея, став героєм жовтневого номера американського GQ. Крім ефектних фото на читачів очікувало цікаве та круте інтерв'ю.

Для журналу актора знімав фотограф Лахлан Бейлі. Ось що Пітт розповів в інтерв'ю:

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Про те, що змушує його грати

"Я загадуюся над питанням останні 15 років. Якщо я збираюся зіграти роль – що я зможу їй дати такого, чого не зможе зробити хтось інший? Мова йде про те, щоб привнести свій особистий досвід, гумор, проблеми і страждання. Коли я дивлюся на [Крістіана] Бейла або [Тома] Харді, я розумію, що не вмію те, що вміють вони. Я люблю дивитися на них. Але я не зможу зіграти їх ролі. Я хочу, щоб так само говорили і про мене".

Про вік

"[З віком] краще усвідомлюєш час, у тебе більше досвіду з людьми, хорошого і поганого. Чим старшим ти стаєш, тим менше твої перемоги і провали здаються такими вже й великими. З ким ти проводиш свій час, як ти його проводиш – це стало для мене значно важливіше".

Про роботу та життя

"Раніше я занадто багато уваги приділяв пошуку цікавих персонажів. Але потім я вирішив: "До біса, живи цікавим життям, а все інше само про себе поклопочеться. Іди і живи цікавим життям. Отримуй реальний досвід". Я просто став більше замислюватися над тим, як я живу, замість того, заради чого я живу".

Про глядачів

"На початку кар'єри я одного разу почув, як відомий актор побачив щось в сценарії і сказав: "Моя аудиторія не дозволить мені зробити це". І тоді я подумав: "З ним покінчено". Де ж в цьому задоволення? Мені було б нудно до сліз".

Про те, що його дратує

"Мене завжди дратує, коли говорять "Ну, він актор" або "Вона актриса", маючи на увазі, що ви вмієте прикидатися. Акторська гра – це якраз повна протилежність удавання. Це дратує мене".

Про релігію та віру

"Я вихований у християнстві. А потім я називав себе агностиком. Пробував кілька спіритичних штук, але не відчував себе добре. Потім на деякий час став атеїстом, просто через бунтарство. Я не був ним насправді, але називав себе так. потім я виявив, що повертаюся до звичайної віри. Ненавиджу слово "духовність", я просто вірю в те, що ми всі пов'язані".

Про уразливості та силу

"В уразливості є сила. Це не поза, сила м'язів, сліпа впевненість на кшталт "Я можу щось зробити". Справжня впевненість в тому, щоб дійсно знати себе, свої сильні сторони, свої слабкості. І бути уразливим і відкритим для людей, з якими ти зустрічаєшся, людей, яких ти любиш. Вміти посміятися над своїми слабостями".

Про славу

"[Ти] як самотня газель на рівнині. І ти знаєш, що тигри там, в траві. Але ти втратив стадо. Ви більше не разом. Це так. Ти втрачаєш право на приватне життя, і на тебе полюють".

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