Що їдять довгожителі: названо 4 основних продукти

Багато хто вважає, що здорова їжа – це занадто складно і дорого. А що думають з цього приводу авторитети гастрономічного світу? Які продукти, на їхню думку, продовжують життя?

Броколі

Експерти радять збагачувати свій раціон броколі, тому що в ній міститься маса вітамінів і корисних речовин, які покращують діяльність серцево-судинної системи. У капусті багато хрому, що сприяє нормалізації тиску, пише nat-geo.

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Томати

Смачні яскраво-червоні овочі багаті на лікопін – потужний антиоксидант, який захищає організм від руйнівної дії вільних радикалів. При цьому найбільш корисними є помідори, які пройшли коротку термічну обробку – після неї кількість лікопіну в м'якоті зростає на одну третину.

Гіркий шоколад

Дослідники встановили, що любителі якісного гіркого шоколаду живуть в середньому довше на один рік. Шоколад забезпечує організм поліфенолами, які уповільнюють процес старіння організму і запобігають розвитку небезпечних захворювань.

Буряк

Овоч містить багато бетаїну, який, згідно з результатами дослідження, знижує ризик аденоми передміхурової залози і раку прямої кишки. А ще буряк покращує роботу серця і судин, сприяє травленню і зміцнює нервову систему.

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