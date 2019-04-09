Атака інопланетян? Людей злякав експеримент NASA (відео)

Науковці NASA протестували ракети, які розпилюють заряджені частинки в іоносфері. Видовище нагадувало не лише полярне сяйво, а й раптову атаку інопланетян. Зацініть!

Ще у 2018 році у NASA стартувала серія експериментів з назвою AZURE (Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment), у рамках якої вивчають потоки часток в іоносфері. Тому у небо вирішили запустити ракети, що розпилили б на висоті в 115-240 км частинки барію, триметилалюмінію та стронцію.

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Перший запуск мав відбутись ще навесні 2018, але погода стала на заваді. Тому тестування відбулось 5 квітня цього року на території Andøya Space Center у Норвегії.

The AZURE mission successfully launched back-to-back aboard two sounding rockets in Norway tonight. These colorful clouds created a light show in the sky, helping researchers track the flow of neutral and charged particles in Earth's ionosphere. Details: https://t.co/aAp7FJDPgk. pic.twitter.com/vCZ3wFzzBo — NASA Wallops (@NASA_Wallops) 5 квітня 2019 р.

Тому у небі можна було побачити помітні пурпурно-червоні хмаринки та блакитні плями, які протримались близько півгодини. Щоправда, дослідження науковці добряче вразило місцевих мешканців, адже видовище нагадало не полярне сяйво, а раптове вторгнення позаземних істот.

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