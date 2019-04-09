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Атака інопланетян? Людей злякав експеримент NASA (відео)

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Як NASA злякали норвежців - фото 1
Як NASA злякали норвежців / twitter.com/NASA_Wallops

Науковці NASA протестували ракети, які розпилюють заряджені частинки в іоносфері. Видовище нагадувало не лише полярне сяйво, а й раптову атаку інопланетян. Зацініть!

Ще у 2018 році у NASA стартувала серія експериментів з назвою AZURE (Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment), у рамках якої вивчають потоки часток в іоносфері. Тому у небо вирішили запустити ракети, що розпилили б на висоті в 115-240 км частинки барію, триметилалюмінію та стронцію.

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Перший запуск мав відбутись ще навесні 2018, але погода стала на заваді. Тому тестування відбулось 5 квітня цього року на території Andøya Space Center у Норвегії.

Тому у небі можна було побачити помітні пурпурно-червоні хмаринки та блакитні плями, які протримались близько півгодини. Щоправда, дослідження науковці добряче вразило місцевих мешканців, адже видовище нагадало не полярне сяйво, а раптове вторгнення позаземних істот.

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Джерело: nat-geo
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