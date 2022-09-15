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Учені вразили заявою, пов'язаною з пізніми тренуваннями

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Пізні тренування приносять більше користі - фото 1
Пізні тренування приносять більше користі

Нове дослідження показує, що люди, які відвідують спортзал пізно ввечері, можуть отримувати максимальні переваги. Його авторами стали вчені з Норвезького університету наук і технологій.

Норвезькі учені опублікували у журналі Diabetologia дослідження. Воно показало несподівану користь занять спортом у вечірній час.

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Зокрема, один з героїв цього дослідження займається у тренажерному залі 6 разів на тиждень, виконуючи вправи з обтяженнями. Зазвичай він відвідує зал в інтервалі з 22:00 до півночі. Деякі друзі вважають його божевільним, оскільки в цей час вони уже сплять.

Але нічні розклади тренувань підходять для завантаженого роботою батька двох дітей. І ось тепер підтверджено, що ці вправи приносять додаткову користь для здоров'я. Автори дослідження спостерігали за рівнем глюкози у крові чоловіків з надмірною вагою, які дотримувалися дієти з високим рівнем жирів. Протягом 5 днів вони виконували високоінтенсивні інтервальні тренування. Деякі робили їх о 6:30 ранку, а деякі – о 18:30.

Учені вразили заявою, пов'язаною з пізніми тренуваннями - фото 473974

Ранкові та вечірні вправи покращували фізичну форму і процес засвоєння кисню. Але лише пізні вечірні навантаження знижували рівні холестерину та глюкози в нічний час. А саме це допомагає спалювати жир. Правда, дослідникам тепер необхідно перевірити свої висновки на жінках.

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