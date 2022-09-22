Скільки разів на тиждень треба ходити в тренажерний зал

Під час відвідування спортивного клубу не тільки у новачків, але й у постійних клієнтів виникає питання: скільки разів на тиждень можна і треба ходити в тренажерний зал. Намагаємося детально розглянути це питання.

Відповідь на питання, скільки разів потрібно ходити в тренажерний зал, не в останню чергу визначається метою цих походів. Якщо ваша мета скинути вагу, треба створити доволі високий рівень активності і дотримуватися правильного харчування, пише fitness.gde-luchshe.

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Більшість сайтів з інформацією про здоровий спосіб життя, онлайн-інструктори з соціальних мереж і завсідники фітнес-центрів говорять, що займатися треба три рази на тиждень. Але це підходить не усім.

Розраховувати кількість тренувань слід виходячи з таких факторів:

фізична підготовка;

планований рівень навантаження;

мета відвідування тренажерного залу.

Оптимальна частота, яку рекомендують багато тренерів тим, хто тільки починає заняття або відновлює їх після тривалої перерви 2-3 рази в тиждень. Різке збільшення кількості тренувань призведе тільки до негативних ефектів. Якщо ви вже не вважаєте себе новачком в спорті, можете сміливо купувати абонементи на 4-5 відвідувань в тиждень.

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