Учені вперше відстежили "міграцію" води на Місяці

Науковці вперше спостерігали за молекулами води, що переміщаються в межах видимої сторони Місяця. Спостереження велися за допомогою приладів зонда LRO.

Молекули води на Місяці переміщуються впродовж дня. Це відкриття допомагає більш детально зрозуміти, що відбувається з водою на поверхні супутника.

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Нам було вкрай складно виміряти кількість води у поверхні Місяця через те, що світло відбивається від її поверхні. До того ж, в минулому наші колеги фіксували надмірно великі кількості "мігруючої" поверхневої вологи, які не можна пояснити будь-якими фізичними процесами, – зазначили вчені .

Науковці відстежили "міграцію" води на Місяці

Прийнято вважати, що умови на супутнику Землі перешкоджають накопиченню і збереженню запасів води. Через відсутність атмосфери і слабке тяжіння існування молекул Н2О у вигляді рідини або пари на поверхні Місяця неможливе.

І тим не менше, вода була виявлена ​​на поверхні нашого супутника. Спочатку, в 2009 році, індійський зонд Чандраян виявив воду у вигляді льоду на південній півкулі. А після цього, в 2012 році, зонд LRO виявив іній в кратерах на північному полюсі і приховані поклади льоду.

Більшість астрономів схиляється до думки, що вода з'явилася на Місяці завдяки астероїдам або кометам.

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