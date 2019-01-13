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Учені визначили, які жінки найбільше подобаються чоловікам

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Брюнетки чи блондинки? - фото 1
Брюнетки чи блондинки? / buf

Науковці визначили, що білявки подобаються чоловікам більше, ніж брюнетки і руденькі. Причина вас здивує.

З'ясувати вподобання чоловіків вдалося завдяки експерименту психологів Аугсбурзького університету в американському штаті Міннесота.

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Учені показували чоловікам фотографії жінок з різним кольором і довжиною волосся. Після цього вони попросили кожну світлину оцінити по десятибальній шкалі. Чоловікам також потрібно було вказати передбачуваний вік жінок, оцінити їхню привабливість, можливість побудови стосунки з ними та виховання спільних дітей.

А хто вам подобається більше? - фото 300805
А хто вам подобається більше? / marieclaire

З'ясувалося, що чоловіки сприймають білявок привабливішими, молодшими та здоровішими. При цьому, чоловіки вважають білявок менш серйозними, ніж брюнеток і шатенок. Панянок зі світлим кольором волосся вони віднесли до категорії тих, з ким вони хотіли б зустрічатися, а брюнеток – до тих, з ким вони хотіли б одружитися.

Усе це закладено в нас природою. Волосся завжди було і досі є маркером фізичного здоров'я. Оскільки волосся з роками темніє, жінки зі світлим волоссям, як правило, сприймаються чоловіками, як молодші, а отже – більш здорові, і у них є більше шансів народити здорове потомство, – підкреслили автори дослідження.

Погоджуєтесь з дослідженням науковців?

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Джерело: dailymail
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