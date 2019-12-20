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Учені визначили, які вправи допомагають покращити травлення

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Які вправи покращують метаболізм - фото 1
Які вправи покращують метаболізм

Науковці дійшли до висновку, що є певні вправи, які дозволяють пришвидшити метаболізм. Що робити, що ефективно худнути – читайте далі.

Науковці з Університету Вісконсину виявили, що деякі фізичні навантаження здатні покращувати процес обміну речовин. Чудово на травлення впливає йога, а саме анапанасати.

І ще: Стало відомо, як йога впливає на мозок

Це перекладається, як усвідомлене дихання, і суть цієї практики полягає не лише в аналізі власного дихального процесу, а й отриманні певного поєднання тіла та розуму, мостиком для якого стають саме вдихи та виходи.

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Як робити анапанасати? Потрібно лягти на спину, розслабитись, при вдиху витягнути руки вперед і взяти себе за коліна, а при видиху притиснути коліна до живота.

Такий же вплив на організм має й поза дитини: на спині притискати коліна до живота та лежати на правому боці, сперши голову на руку. Ще однією корисною вправою є скручування. Чому різні вправи можуть покращувати травлення? Все доволі просто, адже вони стимулюють скорочення кишківника та покращують його роботу.

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Джерело: newsyou.info
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