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5 способів побороти сонливість взимку
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Зима – це не лише про мороз і снігопади, а й про гострий дефіцит сонця. Що ж робити, якщо вас чекає насичений робочий день? Ділимось з вами порадами, які допоможуть збадьоритися за лічені хвилини та налаштуватися на позитивний лад в холодну пору року!
Ловіть 5 порад, які допоможуть привести себе до ладу взимку!
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1. Вітаміни та прогулянки. Перевірте рівень вмісту всіх речовин в організмі. Сонливість цілком може бути викликана дефіцитом заліза, вітамінів B12 або D, про який ви можете навіть не підозрювати. Прийом відсутніх вітамінів і здорове харчування однозначно посприяють покращенню загального стану. Вітамін D утворюється в шкірі під впливом сонячного світла, а його дефіцит може стати причиною втоми, депресії, м'язової слабкості, так що намагайтеся якомога довше гуляти в гарну погоду або й узагалі на тиждень-другий їхати в теплі країни.
2. Прокидайтесь на світанку. Світловий день ще дуже короткий. І велику його половину ми проводимо в офісі. Щоб хоч трошки зарядитися енергією сонця, краще вставати на світанку.А от спати краще лягти раніше, ніж ви звикли влітку.
3. Ранкові тренування. Спорт зранку не тільки дозволить вам застати більше сонячного світла, але і зарядить вас енергією на весь день. Увечері велика ймовірність і зовсім не дійти до спортзалу через ту ж саму сонливість та втому після насиченого робочого дня. До того ж, вранці басейни, тренажерні зали та вулиці не переповнені, і можна спокійно зайнятися собою.
4. Танцювальна музика. Будь-яка музика підійде, адже просто неможливо заснути, стрибаючи в такт динамічному ритму. Поцікавтеся у друзів, які захоплюються кардіотренуваннями: напевно у них в плейлистах є безліч пісень, які допомагають зберігати тонус.Також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!
5. Більше світла! Постарайтеся створити якомога більш яскраве освітлення у квартирі, або хоча б в одній з кімнат. Звичайно, слід економити витрати електроенергії, але в зимовий період штучне освітлення, якщо і не наситить наш організм вітаміном D, то хоча б може допомогти в боротьбі з сонливістю на психологічному рівні. Лампа для світлотерапії або будильник, що симулює світанок – також гарне рішення.
Тепер ви знаєте, як можна збадьоритися зранку за лічені хвилини. Головне – не лінуватися та налаштуватися на позитивний лад!
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