Стало відомо, як йога впливає на мозок

Вчені дізналися, як заняття йогою впливають на мозок. Зміни були підтверджені за допомогою МРТ.

Виявилося, що практикування йоги підсилює мозкові структури, що відповідають за когнітивні здібності і емоційну регуляцію.

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Вчені об'єднали дані 11 досліджень пов'язаних з вивченням впливу йоги на мозок. У них порівнювали дані мозку людей, які почали займатися йогою. Зміни фіксувалися за допомогою візуалізації мозку, МРТ і комп'ютерної томографії.

Відзначається, що досліджувані займалися хатха-йогою, що включає рухи тіла, медитацію і дихальні вправи. Вчені підкреслюють, що йога сприяє таким самим змінам мозку, як аеробні вправи. За словами фахівців, йога не є аеробною практикою, тому механізми, що приводять до таких змін мозку поки залишаються загадкою.

Йога

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