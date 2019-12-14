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Стало відомо, як йога впливає на мозок

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Йога - фото 1
Йога / planetaom

Вчені дізналися, як заняття йогою впливають на мозок. Зміни були підтверджені за допомогою МРТ.

Виявилося, що практикування йоги підсилює мозкові структури, що відповідають за когнітивні здібності і емоційну регуляцію.

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Вчені об'єднали дані 11 досліджень пов'язаних з вивченням впливу йоги на мозок. У них порівнювали дані мозку людей, які почали займатися йогою. Зміни фіксувалися за допомогою візуалізації мозку, МРТ і комп'ютерної томографії.

Відзначається, що досліджувані займалися хатха-йогою, що включає рухи тіла, медитацію і дихальні вправи. Вчені підкреслюють, що йога сприяє таким самим змінам мозку, як аеробні вправи. За словами фахівців, йога не є аеробною практикою, тому механізми, що приводять до таких змін мозку поки залишаються загадкою.

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Йога

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Джерело: planetaom
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