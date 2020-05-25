Учені визначили ідеальну різницю у віці для довгих стосунків

Вважається, що кохання здатне стерти кордони у будь-якому віці, однак різниця між партнерами насправді відчутно впливає не лише на якість стосунків, а й на їх тривалість. Скільки років може розділяти закоханих в ідеалі - читайте далі.

Американські науковці з Університету Атланти дійшли до висновку, що від різниці у віці залежить і тривалість стосунків. Річ у тому, що кількість років може впливати на кількість спільних інтересів, що й позначається на якості навіть шлюбу.

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Виявилось, що пари із різницею у понад 20 років вирішували розійтись у 95% випадків. Якщо ж різниця складала 10-20 років, то ймовірність розриву скорочувалась до 39%. І навіть стосунки із людиною на 5 років молодшою і старшою не звели ризики розлучення нижче за позначку у 18%.

Найкраща різниця у віці для міцних стосунків

Тож фахівці заявили, що справді ідеальною різницею між партнерами є приблизно рік. Саме в такому випадку шанси на неприємний фінал складають лише 3%.

Звісно ж, не варто одразу обдумувати свої стосунки та прощатись з коханою людиною лише через вік. У будь-якому випадку всі ризики розлучень пов'язані з тим, що у людей менше спільних ідей, інтересів, хобі, а також нижчий рівень бажання дослухатись до другої половинки.

Найкраща різниця у віці для міцних стосунків

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