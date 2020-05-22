Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку

Іноді між вами може відбуватися щось дивне: ви ніби й хочете сексу, але настрій раптом змінюється, і ви не можете пояснити, чому. Раптом партнерові більше не хочеться продовжувати, і ви відчуваєте, що він просто хоче скоріше закінчити, а не насолоджуватися процесом. Ймовірно, ви сказали щось зайве!

Коли справа доходить до сексу, чоловіки часто вже не настільки впевнені в собі, як їм хотілося б уявити. Можливо, своїми словами ви зачепили одне з "хворих" місць. Ці фрази не завдають йому шкоди, але вони точно не сприяють його хорошому настрою. Розповідаємо, чого ні в якому разі не слід говорити у ліжку!

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1. Ти б міг зайнятися спортом

Якимось чином це спало вам на думку, коли ви зняли з нього футболку: торік у нього було підтягнутіше тіло, і жирку на ньому було значно менше. Але тепер уявіть, що він сказав вам те ж саме, коли ви роздяглися. Вас це зачепить, і бажання займатися з ним сексом зникне в одну мить. Така ж реакція на неприємні слова буде і у чоловіка. Те, що він чоловік, не означає, що у нього немає почуттів. Чоловіки часто більш невпевнені в усьому, що стосується сексу, ніж ми думаємо. Тому вам краще підтримувати його его і сказати йому що-небудь приємне, а не вказувати або критикувати його.

2. Я хочу дитину від тебе

Ця пропозиція, ймовірно, є найбільшим табу, яке можна озвучити під час сексу. Можливо, бажання мати дітей давно оселилося у вашій душі, і при статевому акті, охопленим пристрастю, воно виривається з вас. Якщо це станеться, ви повинні бути готові до шоку. Чи поділяє він ваше бажання чи ні, спочатку він повинен перетравити це повідомлення. Крім того, в його голові автоматично спливають думки про те, чи припинили ви приймати таблетки або щось подібне, що може вбити бажання. Вирішувати проблему продовження роду краще в іншій ситуації, а не ставити партнера в неприємне становище.

Ця фраза може спантеличити чоловіка

3. Я залишу футболку

Багатьом це знайоме: в середині любовної гри партнер починає знімати з нас верхню частину одягу. Але сьогодні ви не почуваєтесь комфортно, тому що так багато з'їли під час обіду і в останні кілька тижнів не займалися спортом. Але якщо ви попросите партнера залишити футболку (піжаму, блузку і т.д.), це може зіпсувати його настрій. Чоловіки люблять впевнених у собі жінок. Не соромтеся бути повністю оголеними: йому це сподобається, і він навіть не помітить місця, які вас турбують. Наразі партнер зосереджений зовсім на інших речах.

4. Потім нам потрібно зробити дещо

Ви займаєтеся сексом, і раптом згадуєте щось, про що давно хотіли попросити чоловіка. Навіть якщо ви боїтеся забути про це пізніше, краще поки не озвучуйте прохання. Жінкам іноді важче, ніж чоловікам, очистити свій розум від сторонніх думок, відключитися і зосередитися на процесі. Однак важливо, щоб ви не сигналізували своєму партнеру про те, що ваші думки зараз зайняті іншою темою. Це завдасть йому біль і створить відчуття, що його зусилля марні. Залиште всі питання на потім і насолоджуйтеся єднанням з партнером.

Усі ваші думки мають бути зосереджені на сексі

5. Давай вимкнемо світло

Коли в кімнаті світло, нам непросто розслабитися і думати про секс. Ми віддаємо перевагу приглушеному освітленню для створення романтичного настрою, але багатьом чоловікам подобається яскраве світло і абсолютна видимість. Їм хочеться бачити, що відбувається, і спостерігати за реакцією партнерки. Там, де жінки заплющують очі, щоб насолоджуватися, чоловіки люблять дивитися. Тому наступного разу краще залишити світло увімкненим або хоча б приглушити його. Якщо вам некомфортно, попросіть чоловіка зав'язати очі. Завдяки цьому секс стане для вас яскравішим і незвичайнішим.

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