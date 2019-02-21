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Учені виявили японську рослину, яка продовжує молодість

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Як призупинити старіння - фото 1
Як призупинити старіння / pexels

Трав'яна рослина ашитаба продовжує молодість і збільшує тривалість життя на 20%. Вона виробляє речовину, молекули якої змушують клітини більш активно переробляти "білкове сміття".

Вчені стверджують, що старіння є природним процесом накопичення мутацій і випадкових поломок в структурі клітин. Раніше результати експериментів показували, що за допомогою зменшення припливу калорій в організм цей процес можна "відсунути".

І ще: Шість способів прискорити метаболізм

Трав'яна рослина ашитаба - фото 309023
Трав'яна рослина ашитаба

Експерименти на тваринах продемонстрували, що нестача їжі підсилює і прискорює аутофагію – процес "збирання" і знищення пошкоджених мітохондрій і неправильно згорнутих білків. Подібне "сміття", як стверджують автори спостережень, прискорює старіння клітин і впливає на накопичення мутацій в їхній генетичній структурі. Навіть незначні дози екстракту ашитаби збільшили тривалість життя плодових мушок-дрозофіл і черв'яків-нематодів у середньому на 20%.

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Джерело: msn
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