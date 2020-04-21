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Коронавірус Карантин

Чому зараз особливо корисно їсти банани

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Банан - фото 1
Банан / healthline

Банани – дуже корисний і смачний продукт, а особливо зараз, з настанням тепла. Вони містять багато важливих поживних речовин, покращують травлення, зміцнюють здоров'я серця і забезпечують втрату ваги.

Крім того, що банани дуже поживні, вони також є зручним перекусом. Вживання бананів знижує ризик виникнення раку і астми.

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У бананах містяться легкозасвоювані вуглеводи, а також глюкоза, фруктоза і сахароза. Крім цього, банани насичені мінералами і вітамінами. Існує думка, що від бананів необхідно відмовлятися під час дієти, бо вони насичені крохмалем. Але дієтологи з цим не згодні: в бананах є яблучна кислота, а також ферменти, завдяки яким вуглеводи засвоюються краще.

Крім цього, банан здатний допомагати організму підтримувати певний рівень цукру в крові, завдяки чому вам не загрожуватимуть напади безконтрольного апетиту. Приємною новиною для тих, хто худне також є те, що в 100 г бананів міститься всього 90 ккал, при цьому в бананах жирів немає взагалі.

Коли ми їмо банани, ми отримуємо вітаміни C і E, а також вітамін B6, який відповідає за підтримання рівня глюкози в крові і допомагає заспокоїти нервову систему.

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Джерело: healthline
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