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Учені виявили, у який день найлегше кинути курити

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Коли найлегше кинути курити - фото 1
Коли найлегше кинути курити

Науковці дійшли до висновку, що саме цей день змушує багатьох курців замислитись над відмовою від шкідливої звички, тому зростають шанси успішного прощання із сигаретами. Ви справді здивуєтесь!

Команда вчених з Університету Санд-Дієго, медшколи Блумберга та Інституту Санта-Фе визначили, що саме на початку тижня курці найчастіше замислюються над тим, щоб кинути курити.

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Саме у цей день тижня було найбільше відповідних запитів на цю тему в мережі. До того ж, вони були шістьма мовами! Тобто саме на початку тижня найбільше людей намагається боротися зі шкідливими звичками, а коли є значний рівень бажання і мотивації, то і ймовірність успіху висока.

via GIPHY

До слова, у перший день року також відстежується такий тренд, однак дуже мало людей реально починає нове життя з Нового року. До того ж, це свято трапляється не так часто, як понеділок. Тому фахівці рекомендують дослухатись до себе та брати в руки ситуацію зі шкідливими звичками одразу, коли виникає така ідея, тобто щопонеділка.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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