Ці кімнатні рослини можуть провокувати головний біль

Заберіть ці рослини зі своєї спальні

Фахівці попереджають, що деякі кімнатні рослини можуть виділяти аромати з токсичною для людини дією і провокувати виникнення сильного головного болю.

Зверніть увагу на ці рослини, адже вони можуть стати причиною вашого поганого самопочуття.

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Лілія. Ця квітка має особливість: вночі вона поглинає кисень та виділяє вуглекислий газ. Як наслідок, через нестачу кисню може виникати кисневе голодування мозку і його результат – болісна мігрень.

Папороть. Як і лілія, папороть у нічний час поглинає кисень і виділяє у великій кількості вуглекислий газ. Таким чином, перебуваючи по сусідству з нею, можна постраждати від сильного головного болю та запаморочення.

Папороть виділяє речовини вночі, які спричиняють головний біль

Орхідея. Фахівці не рекомендують тримати орхідеї в спальні. Вночі квітка проявляє себе найбільш активно, і запах від неї може погано вплинути на здоров'я людини. Разом з ароматичними молекулами орхідея виділяє речовини, які можуть спровокувати появу негативних симптомів, таких як головний біль, дратівливість та нервозність, безсоння.

Герань. Любителям домашнього квітникарства слід пам'ятати, що герань – сильний алерген. Речовини, які виробляє ця квітка, можуть стати причиною кашлю, набряку слизових, дихальних шляхів. Мозок при цьому почне страждати від нестачі кисню і його сигналами про допомогу стануть саме больові відчуття.

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