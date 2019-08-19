Науковці рекомендують відмовитися від цього побутового пристрою

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Вентилятори не завжди приносять користь - фото 1
Вентилятори не завжди приносять користь

Багато хто впевнений, що в спеку підійдуть будь-які засоби охолодження приміщень. Але згідно з результатами нового дослідження вчених з Університету Сіднея, використовувати вентилятори потрібно тільки за певних умов.

Фахівці провели експеримент над 12 піддослідними молодими чоловіками, які використовували вентилятори в приміщеннях з різною температурою та вологістю.

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Одна група повинна була провести дві години в кімнаті з температурою повітря 40 градусів Цельсія. При відносній вологості в 50%, показник температури, що відчувається склав 55,5 градуса Цельсія. Для другої групи кімнату нагріли до 47 градусів, але при відносній вологості в 10%, по відчуттях там було всього 45,5 за Цельсієм.

До і після експерименту вчені вимірювали частоту серцебиття піддослідних, рівень потовиділення та температуру тіла, а також запитували, наскільки комфортно вони себе відчувають.

Є певна умова, за якої не варто використовувати вентилятор - фото 348785
Є певна умова, за якої не варто використовувати вентилятор

Попри те, що в першій кімнаті температура, що відчувається була рівно на 10 градусів вищою, група, яка там була, повідомила, що в таких умовах з увімкненим вентилятором набагато комфортніше, ніж без нього. Частота серцебиття волонтерів також була значно нижча, коли вентилятор працював.

У сухій кімнаті все навпаки: чоловіки відчували себе краще без вентилятора, оскільки пристрій тільки роздмухував гаряче повітря всередині приміщення.

Агентство з охорони навколишнього середовища США не рекомендує використовувати вентилятори, коли температура в приміщенні вища за нормальну температуру людського тіла. Це може привести до того, що гаряче повітря буде ще більше нагрівати шкіру. Але дослідники з Австралії довели, що в цьому випадку роль відіграють не показники реальної та температури, що відчувається, а значення відносної вологості.

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Джерело: gizmodo
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