Учені виявили те, що об'єднує усіх поціновувачів кави

Якщо ви не можете прожити ані дня без кави, у нас для вас гарні новини. Науковці виявили одну спільну рису для всіх кавоманів. І вона зі знаком "плюс". Дізнайтеся, що поєднує більшість прихильників кави.

Ученим з Австралії вдалося встановити, що завзятими любителями кави зазвичай є люди, які повністю здорові, або не мають серйозних проблем зі здоров'ям. А ось ті, хто зазвичай відмовляється від кави та віддають перевагу іншим напоям – навпаки, мають різні відхилення, пише ScitechDaily.

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Дослідники вважають, що організм на генетичному рівні впливає на смакові вподобання. Мовляв, він самостійно регулює надходження небезпечних речовин, якою вважається кофеїн. Це призводить до того, що люди, які не люблять каву, часто мають проблеми з серцево-судинною системою.

"Ми не усвідомлюємо, що люди підсвідомо самостійно регулюють безпечні рівні кофеїну у залежності від того, наскільки високий їхній кров'яний тиск, і це, ймовірно, є результатом захисного генетичного механізму", – пояснила провідна авторка дослідження Еліна Хіппьонен.

Тож тепер ви розумієте, чому дуже любите або (не любите) пити каву!

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