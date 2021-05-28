Чи може кава побороти наслідки дефіциту сну: цікаве дослідження

Університет Мічигану оцінив, наскільки ефективний кофеїн у протидії негативному впливу недосипу на когнітивні здібності. Спойлер: покладатися на каву не варто.

Для спостереження понад 275 добровольців попросили виконати просте завдання на концентрацію уваги, а також складнішу задачу. Остання вимагала виконання кількох завдань у певному порядку без пропуску або повторення кроків, пише MSU Today.

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Було доведено: дефіцит знижував продуктивність при виконанні обох типів завдань, а кофеїн допомагав людям успішно виконувати легшу задачу. Однак для більшості учасників кофеїн мало вплинув на продуктивність при виконанні другого завдання. Таким чином кофеїн не допоможе уникнути так званих процедурних помилок. На практиці це виллється у медичні помилки та ДТП.

Кофеїн на деякий час збільшує показники енергії, знижує сонливість і навіть може поліпшити настрій. Але він абсолютно не замінює повноцінний нічний сон, кажуть вчені. І продуктивність при виконанні завдань вищого рівня, ймовірно, все одно буде знижена. Це одна з причин, чому недосипання настільки небезпечне.

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