Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті

Мелену каву не обов'язково викидати після ранкового горня ароматного напою, адже є чимало способів, як її можна застосовувати у звичайному житті. Ловіть кілька корисних ідей!

Багатьом людям важко уявити хороший ранок без чашки кави, але вона не лише допомагає швидше прокинутись та набратись енергії, передає goodhousekeeping. Пропонуємо 6 простих варіантів, як можна використати мелену каву в побуті.

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1. Від запаху в холодильнику

Після того, як ви вже встигли насолодитись ранковою кавою, висушіть гущу та пересипте у пластикову банку з дірочками у кришці. Цю банку можна поставити і в морозилку, і в холодильник, щоб вона поглинала всі неприємні запахи.

2. Від запаху рух після приготування їжі

У бажання приготувати щось смачненьке є мінус не лише у вигляді брудного посуду, а й запаху продуктів на руках. Риба та часник не так легко змиваються, тому можна просто потерти руки кавою та сполоснути під проточною водою.

3. Для чистоти сковорідок та каструль

Трішки молотої кави достатньо насипати на місця з пригорілою їжею та добре потерти. Варто розуміти, що антипригарне покриття та емальований посуд краще не чистити таким способом, але з іншим кава впорається чудово.

4. Для гарного запаху взуття

Суху гущу просто пересипте у шкарпетку, міцно зав'яжіть та покладіть на ніч у взуття. До ранку жодного неприємного запаху не залишиться.

5. Для вазонів

Кавові зерна мають чимало корисних речовин, тож чудово підходять для добрив. Це стосується саме тих рослин, які краще ростуть у кислих ґрунтах, приміром, гортензії, азалія, камелія, ялівець, барбарис. Тому можна насипати трішки меленої кави у горщик чи на клумбу.

6. Від котячих нападів на вазони

Якщо ваш домашній улюбленець не може втриматись від ідеї погризти чи погратись з вазоном чи квітами, то є спосіб уникнути безладу. Для цього змішайте мелену каву зі подрібненою шкіркою апельсинів та посипте клумбу. Цей аромат не припаде до душі котам, тому рослини у безпеці.

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